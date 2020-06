« Io direi di usare il buonsenso, noi dopo il nulla osta rilasciato dal Sindaco lo scorso anno, da subito abbiamo cominciato a porre l’accento sul canone. Chiedendo di essere commisurato alla categoria nella quale giocavamo. Noi chiedevamo semplicemente buonsenso e gradualità per quanto riguarda il canone. Improvvisamente nell’ultimo periodo è venuto fuori che c’era una bozza in discussione sul canone, e abbiamo capito che è iniziata una querelle all’interno del Consiglio, dove noi siamo osservatori terzi, ma siamo molto preoccupati. Potrebbe essere una seria difficoltà per l’iscrizione al campionato e ovviamente non possiamo permetterci il rischio di non iscriverci al campionato per la questione stadio». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in merito alla questione stadio.