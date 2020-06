«Noi abbiamo l’obbligo di mettere in campo una squadra che abbia ambizioni e che possa competere per un campionato di vertice. Vincere piace a tutti, ma è difficile. Sicuramente cercheremo di costruire una squadra competitiva». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in merito alla questione stadio.