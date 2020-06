«Possono essere accettati degli stadi non omologati in deroga per un determinato periodo, come si concede alle società neopromosse. Nel nostro caso dovremmo chiedere una deroga per uno stadio non nostro, per poter allargare il numero d’impianti disponibili ad ospitarci, sempre in Regione senza emigrare». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in merito alla questione stadio.