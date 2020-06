« Velodromo? Il Velodromo ancora non ha terminato i lavori, lo stiamo seguendo. Ci piacerebbe eleggerlo come casa della nostra divisione femminile, ma al momento non sono conclusi i lavori». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in merito alla questione stadio.