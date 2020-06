Un nuovo caso di positività al coronavirus, stavolta in Bulgaria. Il CSKA Sofia ha annunciato che l’attaccante australiano Tomi Juric ha contratto il COVID-19 e si è immediatamente auto-isolato. Il 28enne nazionale si aggiunge ad altri due giocatori che erano stati messi in quarantena il mese scorso e all’allenatore dell’Under-21, risultato positivo la scorsa settimana. Il club bulgaro ha fatto sapere anche che Stefano Beltrame, out nell’ultima partita di campionato a causa di problemi di salute, è risultato negativo al test e tornerà presto a lavorare con i compagni di squadra.