Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TGS”. Ecco quanto affermato: «Formalmente no, attendiamo fiduciosi. L’ufficialità riguarda lo stop dei campionati dilettantistici. Adesso il Consiglio LND dovrà stabilire i criteri per promozioni e retrocessioni. Facendo gli scongiuri, la tribolata situazione si concluderà quasi certamente con la promozione in Lega Pro».