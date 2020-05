I medici protestano per la decisione di proseguire il campionato di C: “La ripresa, con questo protocollo, è un’ipotesi irricevibile – scrivono -. I medici della serie C annunciano possibili iniziative clamorose”. E’ questo il senso della lettera che l’associazione dei medici del calcio guidata da Castellacci ha inviato al Consiglio federale della Figc e alla Lega Pro.