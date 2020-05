Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TGS”. Ecco quanto affermato: «Protocollo? Sarebbe un’operazione molto costosa, per decine di migliaia di euro. Ciò avrebbe messo in difficoltà la stragrande maggioranza delle società. Playoff Serie C? Anche loro hanno delle difficoltà relativamente ai protocolli onerosi. Per giocare e ripartire devi garantire la salute di tutte le persone coinvolte. Abbiamo uno stadio di dimensioni tali che ci permetterà di gestire qualsiasi ed eventuale restrizione».