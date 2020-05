Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TGS”. Ecco quanto affermato: «A Pergolizzi vanno rivolti i complimenti per come ha gestito questo campionato difficile. Futuro? Aspettiamo l’ufficialità del campionato a cui dovremo partecipare. Successivamente ci incontreremo per discutere. Sono importanti le manifestazioni d’affetto dei tifosi, ma anche le critiche non sono mancate. La C è un campionato molto difficile, dunque dovremo costruire una squadra ambiziosa. Tutti conoscono i nostri programmi, con l’obiettivo di tornare il prima possibile nei massimi campionati italiani. Rimborso agli abbonati? Siamo disponibili, in attesa di capire le disposizioni».