Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TGS”. Ecco quanto affermato: «Entro il 31 maggio si dovranno pagare tutti gli stipendi? Si parla di emolumenti netti, oneri e imposte seguiranno un altro percorso. Discorso quindi non banale, perché costituisce una grossa agevolazione per le società. Sulla riforma del calcio, io ho una personale opinione, non conta il numero di squadre ma l’introduzione di norme sulle spese delle società, imponendo un tetto massimo agli ingaggi per evitare il crack che hanno coinvolto negli ultimi anni diverse società. Il mondo di domani è un mondo diverso, all’inizio vedremo club che non riusciranno ad iscriversi. Il nostro percorso sarà comunque molto complicato, allestiremo un organico in grado di competere per la promozione diretta in Serie B».