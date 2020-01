«Il calcio femminile è un movimento in forte crescita e noi, come Palermo, siamo orgogliosi di averlo. Speriamo di crescere come numero di iscritte, ne abbiamo circa 80 al momento e non sono poche. Anche per loro vogliamo un centro dove poterli far allenare tutti insieme. Avevamo pensato al Velodromo come casa della divisione femminile, ma per via di alcuni ritardi sono costrette a giocare a Carini. Puntiamo alla promozione». Queste alcune delle parole rilasciate durante la trasmissione “Siamo Aquile” , in onda su Trm, da Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo.