«Tornare a Palermo? Tutto è nato da un commento su “Instagram”, la gente ha iniziato a chiedermi di tornare. Io ho risposto che non dipendeva da me. Io ho sempre detto che per me Palermo non è stata solo una squadra, ma una parte importante della mia vita per tutte le cose che ti ho detto. E’ uscita questa cosa di venire a Palermo, ma le cose non dipendono da una cosa sola. Dipende da più fattori. Per me il calcio non è un lavoro, ma una passione. Se lo fai in un luogo dove sei apprezzato come persona o calciatore è ancora meglio. Ma tra dire e fare c’è di mezzo il mare». Queste le parole rilasciate da Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ai microfoni si “Diretta Stadio”.