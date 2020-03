L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, contattato da “Gds.it”, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole: «Non è certamente facile abituarsi, neanche i fine settimana passavo a casa per questioni professionali, passo le giornate leggendo i giornali e tenendomi informato, tenendomi in contatto con i tesserati, guardo la tv e leggo qualche libro, un po’ quello che fanno tutti. Mi auguro che si riprenda a giocare. Quello che succederà non lo sa nessuno ma credo che si riprenderà. I rischi di non giocare sono molti. Si farà di tutto per concludere la stagione ed è quello che auspico io. Si potrebbe giocare a maggio, giugno, luglio, anche perché nel nostro girone mancano poche partite e se giochi due volte a settimana in un mese concludi».