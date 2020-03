Aumentano di nuovo i numeri dei contagi da Coronavirus in Lombardia. La notizia era stata anticipata dal presidente della Regione Attilio Fontana durante il punto stampa delle 13:30, parlando di un preoccupante aumento dei numeri. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha comunicato che i nuovi casi di positività sono 2.543, per un totale di 34.889. Un trend in crescita di 900 unità, considerando che nella giornata di ieri, 25 marzo, il dato segnava un +1.643.

Si registra un decremento anche nei decessi: in 24 ore si sono contate 387 vittime, contro le 296 registrate ieri (+91). Il bilancio totale sale così a 4.861. Il totale degli ospedalizzati è di 10.681 (+655), ieri si era cresciuti di 213. I pazienti in terapia intensiva sono 1.263 (+27). In crescita invece i dimessi, con un totale di 7.839 (+1501).