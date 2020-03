Giornata negativa oggi per l’epidemia di Coronavirus in Calabria: 3 nuove vittime, che portano il totale dei deceduti a 14, e soprattutto 42 nuovi casi positivi: è il bollettino ufficiale della Regione Calabria appena diffuso con il dato dei contagi giornalieri più elevato dall’inizio dell’epidemia. Boom di casi a Reggio, dove soltanto oggi ci sono stati 18 nuovi casi. Tutti i casi positivi sono legati a persone provenienti dal Nord Italia, o che hanno avuto contatti con gente che è tornata in Calabria dalle zone del focolaio della pianura Padana. Nonostante siano passati 16 giorni dalle misure di lockdown imposte dal Governo, i nuovi contagiati continuano ad aumentare: il dato è quindi molto preoccupante.

Complessivamente in Calabria sono stati effettuati 4.646 tamponi, di cui 393 sono risultati positivi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati rimane molto bassa: appena l’8,4% dei controllati. Il numero di persone attualmente malate è di 372, la stragrande maggioranza (248) in isolamento domiciliare perché non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma rimangono soltanto 23 nei reparti di terapia intensiva, dove non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione rimane intorno al 15% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 123 casi: 5 morti, 7 guariti, 25 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare.

Cosenza 105 casi: 7 morti, 43 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 52 in isolamento domiciliare.

Crotone 73 casi: 1 morto, 17 ricoverati in reparto, 1 ricoverato in rianimazione, 54 in isolamento domiciliare.

Catanzaro 66 casi: 13 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare.

Vibo Valentia 26 casi: 1 morto, 3 ricoverati in reparto, 1 ricoverati in rianimazione, 21 in isolamento domiciliare.