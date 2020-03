«Proposta da Torre Annunziata di aumentare a due le promozioni dalla Serie D alla C? Da dirigente del Palermo dico che sappiamo che il nostro obiettivo è essere promossi. Se questo diritto non viene messo in discussione, considerati i nostri punti di vantaggio, allora non c’è nulla di contrario. Per chi come noi è costretto a vincere anche la serie C, questo non aumenterebbe le difficoltà. Inoltre, con più gironi di serie C si abbasserebbe il livello, perché aumentando il numero di squadre automaticamente i calciatori bravi si dividerebbero in più squadre. Di contro c’è la consapevolezza che da anni il sistema cerca un modo per rendere più equilibrato il calcio professionistico. Una delle ipotesi, la più accreditata, vuole una diminuzione delle professionistiche. Ci sarebbe raddoppio dei costi, non dei ricavi passando nei professionisti. Secondo me quella proposta è di difficile attuazione». Questo il parere di Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo intervenuto alla trasmissione “Zona Vostra” (in onda su Trm), sulla proposta avanzata dai dirigenti del Savoia di aumentare le promozioni dalla D alla C.