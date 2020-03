Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione “Zona Vostra”, in onda su Trm. Ecco alcune delle sue parole: «Calcio italiano si è fermato tardi? Non lo so, certamente l’esplosione ha sorpreso un po’ tutti, a partire da chi ci governa. Non mi sento di dare colpe a nessuno, siamo di fronte ad un fatto incredibile e probabilmente neanche sottovalutato. Ma di una tale portata che nessuno poteva aspettarsi».