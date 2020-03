Intervenuto ai microfoni di “Zona Vostra”, trasmissione in onda su Trm, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha commentato così le parole del presidente dell’AFC Damiano Tommasi circa la possibilità di giocare ad agosto: «C’è sicuramente confusione. Il comunicato di Tommasi contribuisce a farne di più. Nessuno è in grado di prevedere quando usciremo da questa fase. Noi aspettiamo di capire cosa succederà, nessuno vuole mettere a rischio la salute dei tesserati o quella pubblica. Rimaniamo fermi in attesa di chiarimenti ufficiali. Quello che non mi stanco di ripetere è il desiderio di poter chiudere entro il 30 giugno questa stagione. Forse in D è più facile perché mancano solo 8 giornate, quindi basterebbe giocare ogni domenica da maggio in poi. È quello che ci auspichiamo una volta usciti da questa emergenza».