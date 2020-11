«Posso assicurare che ciò che viene detto pubblicamente è il reale sentimento dello spogliatoio. Tutti i ragazzi e l’allenatore sono venuti qui perchè convinti di poter recitare un determinato ruolo. Loro per primi sanno che non si può vivacchiare sulle vittorie con il Potenza e la Paganese ad esempio. Al di là dei ritardi con i quali siamo stati costretti a confrontarci, non possiamo non ricordare le figuraccia di Bisceglie ad esempio. A sprazzi si comincia a vedere qualche cosa, mi auguro che questo processo di crescita continui, e probabilmente fra 5-6-7 partite sapremo meglio tutti le qualità di questa squadra». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.