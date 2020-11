«Gennaio? Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, capisco che forse i tifosi ne hanno avuta anche troppa ad oggi. Ci sono stati una serie di fatti che hanno impedito all’organico di crescere. Si conoscono le qualità dei singoli calciatori ma non ancora della squadra. Sapevamo di non aver preso l’attaccante da 20 gol, obiettivamente non è che ce ne sono tanti in Lega Pro. Sapevamo però di aver messo a disposizione del tecnico un discreto numero di giocatori con un patrimonio di certo tipo. Se arriveranno ad esprimere al più presto il loro massimo potenziale potremo sopperire all’assenza del Cristiano Ronaldo di turno». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.