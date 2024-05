Romano: “Chelsea, quasi fatta per Maresca. Operazione intorno ai 10 milioni di euro”

Dopo aver portato il Leicester in Premier League, Enzo Maresca si prepara ad una grande avventura in un’altra panchina. Secondo Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato internazionale, i blues sono vicinissimi alla chiusura dell’accordo con le foxes. L’operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. I club si apprestano a trovare un accordo anche sul compenso per lo staff, accordo da siglare nei prossimi giorni. Accordo invece trovato tra i londinesi e l’ex Palermo, il quale dovrebbe firmare fino al 2029 con opzione per l’anno successivo.

