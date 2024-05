Euro 2024 su Sky Sport, un sogno in 200 ore live. Svelato il palinsesto della pay-tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul palinsesto Sky Sport in vista di Euro 2024.

Bastano alcune immagini, i volti dei protagonisti, le voci. La mente corre subito all’estate magica di tre anni fa, quando l’Italia di Mancini concluse a Wembley la cavalcata trionfale nell’edizione itinerante degli Europei. Mancano un paio di settimane e poi tutto ruoterà ancora attorno al torneo continentale per nazionali, come raccontato ieri da Sky nel corso della presentazione dei palinsesti estivi avvenuta nella cornice di Palazzo Reale a Milano.

Nella casa dello sport verranno trasmesse in diretta tutte le 51 partite in programma, di cui 20 in esclusiva e anche in 4K, per un totale di quasi 200 ore live. Gli studi saranno addirittura tre e cambieranno in base alle necessità tra la sede di Milano, il cuore dell’evento a Berlino (presso Home of Adidas Football) e presso i singoli stadi in cui giocherà l’Italia, che per le sfide della fase a gironi si esibirà a Dortmund contro l’Albania, a Gelsenkirchen contro la Spagna e a Lipsia contro la Croazia. Sarà una copertura no stop per un mese intero, dal 14 giugno al 14 luglio, con il valore aggiunto delle analisi e dei commenti affidati a Capello, Costacurta, Di Canio, Marocchi, Marchegiani, Minotti e Del Piero.

CICLO CONTINUO. Quello di Sky per Euro 2024 sarà un flusso ininterrotto, che inizierà alle 10 del mattino e passerà attraverso gli studi pre e post partita (nella fase a gironi si giocherà alle 15, alle 18 e alle 21), per finire a tarda sera con Calciomercato – L’Originale durante la settimana ed Euroweekend nei fine settimana. A commentare le partite dell’Italia ci sarà l’inseparabile coppia Caressa-Bergomi, come avvenuto per i trionfi al Mondiale 2006 e all’Europeo 2021. La copertura capillare potrà contare su una tecnologia di alto livello, su altri nomi a sorpresa in arrivo come special guest nel corso del torneo e sulla collaborazione allargata con le altre redazioni di Sky in giro per l’Europa. Questo permetterà un flusso ancora più esteso sulla Nazionale e sulle sue avversarie, oltre alla cronaca dai campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. Le produzioni originali a tema Europeo, infine, riguarderanno L’Uomo della Domenica, Buffa Talks e Campioni 2021 Rewind.

ATTESO RITORNO. C’è ancora tutta l’estate da vivere, ma proiettandosi oltre Sky Sport ha già svelato un grande ritorno in vista della prossima stagione: Zvonimir Boban. L’ex fuoriclasse croato sarà voce e volto della nuova Champions League, che da settembre proporrà più squadre e più spettacolo con 36 partecipanti. «Sono un po’ più maturo, ho fatto diverse esperienze che mi hanno arricchito – ha raccontato Boban -. Siamo pagati non per intrattenere, bensì per dire. Sempre in maniera rispettosa». L’Executive Vice President di Sky Italia, Marzio Perrelli, ha fatto notare quanto «la casa dello sport stia dando grandissime soddisfazioni» alludendo anche alla prossima stagione calcistica in cui si giocherà 11 mesi su 12. A fare da ponte la finale di Conference League della Fiorentina e la Supercoppa Uefa dell’Atalanta del 14 agosto. In tutto saranno ben 527 i match per ognuna delle prossime tre stagioni di Champions, Europa League e Conference League.