Schira: “Palermo, caccia al nuovo ds: nella lista c’è anche Tognozzi del Granada”

Il Palermo FC sta cercando di rafforzare la sua struttura dirigenziale attraverso la selezione di un nuovo direttore sportivo, e tra i candidati considerati come scrive il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, c’è anche Matteo Tognozzi, attualmente in carica al Granada. La scelta del nuovo direttore sportivo è una decisione chiave per il futuro del club, e Giovanni Gardini, l’amministratore delegato del Palermo, sta valutando con attenzione diverse opzioni.

Matteo Tognozzi ha un background notevole nel mondo del calcio, particolarmente riconosciuto per il suo lavoro di scouting e sviluppo talenti durante il suo periodo alla Juventus, dove ha scoperto giovani promettenti come Koni De Winter, Huijsen e Matías Soulè. Queste scoperte dimostrano la sua capacità di identificare e sviluppare talenti emergenti, una competenza preziosa per qualsiasi club che miri a costruire una squadra competitiva su base sostenibile.

Se Tognozzi dovesse trasferirsi al Palermo, potrebbe portare una visione fresca e una strategia innovativa per il reclutamento e lo sviluppo di giocatori, elementi essenziali per il Palermo nella sua ambizione di ritornare e consolidarsi nei livelli più alti del calcio italiano. La decisione finale di Gardini sarà cruciale per determinare la direzione che il club prenderà in termini di gestione sportiva e di costruzione della squadra.

