Gds: “Ancora un no di Grosso. Palermo, per la panchina c’è Zanetti in pole”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo con l’imminente addio di Mignani e Rinaudo. Il quotidiano, inoltre, svela che i rosanero avrebbero ricevuto un altro no da parte di Grosso.

Il Palermo si prepara a un mercato estivo con significativi cambiamenti, cercando di dare una svolta rispetto alla gestione attuale. Si prevede che entro la fine della prossima settimana potrebbero esserci gli addii del tecnico Michele Mignani e del direttore sportivo Leandro Rinaudo.

Allenatore

Paolo Zanetti, ex allenatore dell’Empoli, è in pole position per prendere le redini della squadra. I contatti con il City Group, proprietario del Palermo, si sono intensificati e la trattativa sembra vicina alla conclusione. Zanetti, che ha un contratto con l’Empoli fino al 2026, potrebbe rescindere a breve il suo accordo per trasferirsi a Palermo. L’Empoli, dopo aver raggiunto la salvezza, è orientato a rinnovare con Davide Nicola, non avendo interesse a mantenere due tecnici a libro paga.

Un’alternativa a Zanetti potrebbe essere Alessio Dionisi, ex allenatore del Sassuolo, ma la concorrenza per lui è maggiore, soprattutto da parte di squadre della Serie A. Al contrario, l’opzione Fabio Grosso è definitivamente tramontata: l’ex terzino della Nazionale italiana ha rifiutato l’offerta del City Group.

Escl. Pres. Empoli: «Dionisi puntiglioso. Liberare Zanetti? Nessun ostruzionismo»

Direttore Sportivo

La scelta del nuovo direttore sportivo è ancora incerta e meno definita rispetto a quella dell’allenatore. Tuttavia, il Palermo vuole avere chiare le idee su questo fronte per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Il contratto di Mignani, che scade nel giugno 2025, non sembra sufficiente a garantirgli la conferma. Nonostante abbia avuto tempo per preparare la squadra ai play-off, il raggiungimento della semifinale non è stato ritenuto un risultato soddisfacente. Mignani dirigerà oggi l’ultima seduta della stagione, ma le probabilità di una sua permanenza sono molto basse.

Futuro del Palermo

Il City Group intende costruire una squadra ambiziosa, con un allenatore e un direttore sportivo che possano portare una nuova visione e strategie al club. L’obiettivo è quello di rendere il Palermo una squadra competitiva non solo per la Serie B, ma anche per un eventuale ritorno in Serie A.