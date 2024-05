Corriere dello Sport: “Palermo, Brunori verso l’addio. Anche i motivi caratteriali…”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul futuro di Brunori.

Un Palermo senza Matteo Brunori rappresenterebbe sicuramente una sfida significativa per il club, data l’impronta lasciata dall’attaccante italo-brasiliano, sia in termini di gol che di impatto emotivo e tecnico sulla squadra. Con 17 gol segnati in ciascuna delle ultime due stagioni di regular season e un totale di 66 reti che lo collocano al secondo posto nella classifica marcatori di sempre del Palermo, Brunori è diventato un elemento chiave e il suo possibile addio necessiterebbe di una valida soluzione sostitutiva.

La pista che porta a Massimo Coda della Cremonese potrebbe essere una delle opzioni considerate per colmare il vuoto lasciato da Brunori. Coda ha mostrato in passato di poter essere un attaccante prolifico e potrebbe adattarsi bene alla filosofia di gioco del Palermo. Tuttavia, trovare un attaccante che non solo eguagli, ma possibilmente superi le prestazioni di Brunori non sarà compito facile.

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di un allenatore potrebbe anche influenzare la strategia di mercato e la formazione della squadra. Paolo Zanetti, che sembra essere in pole per la panchina del Palermo, porta con sé un background di esperienze significative e potrebbe avere idee chiare su come sostituire efficacemente Brunori, o magari su come adattare il gioco del team per massimizzare le risorse esistenti e quelle nuove.

Il club, quindi, si trova in un momento di transizione che potrebbe segnare una nuova era, sia in termini di gestione che di formazione della squadra. La situazione di Brunori rimane cruciale per il futuro prossimo del Palermo e le decisioni prese in questa fase potrebbero avere un impatto duraturo sulle ambizioni e sulle prestazioni del club.