Intervenuto in conferenza stampa il diesse del Bari, Giancarlo Romairone ha fatto il punto sul campionato e sul mercato, proiettandosi alla sfida di mercoledì contro il Palermo.

Ecco alcuni estratti:





«Mercato? Chi ha giocato meno per situazioni tecnico tattiche non per casi particolari è giusto che aspiri ad avere spazio. Dopo Palermo valuterò singolarmente questi casi, non prima perché c’è bisogno di tutti. C’è ancora una gara importantissima e tutti i componenti della rosa che sono a disposizione devono essere orientati mentalmente a dare il proprio contributo in campo e fuori. Il mercato potrà vederci protagonisti ma la crescita di alcuni giocatori sarà determinante.

Non c’è un reparto in particolare in cui intervenire, c’è un’attenzione su tutti i reparti. Per valutare se le cose sono migliorabili, siamo coperti, o se ci vogliono nuovi stimoli e competizione in un determinato ruolo. Prepariamoci bene per la partita di mercoledì».