Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha annunciato le decisioni del giudice sportivo e quindi gli squalificati dopo l’ultima giornata di campionato giocatasi ieri:

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





a) SOCIETA’

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KESSIE Franck Yannick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)