Alfredo Cahe, storico medico personale del Pibe de Oro, nel corso delle trasmissioni “Intratables” e “Confrontados è stato protagonista di clamorose confessioni.

“Maradona aveva una lesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmaco psicofarmacologico che stava assumendo non era adeguato. A Cuba gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: “Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte”. Ma è stato salvato per miracolo”.