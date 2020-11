«Come stiamo? In generale direi abbastanza bene, sebbene con la spiacevole novità dei due casi di positività all’interno del gruppo. Ora attendiamo i riscontri del caso nella speranza che si riesca a circoscrivere la problematica. Sono controlli che la Società ha continuato a fare andando oltre quanto prescritto dal protocollo in vigore proprio per un monitoraggio più assiduo e costante. Purtroppo sono situazioni extra campo che fanno sempre più parte di questo momento della nostra vita; è fondamentale reagire bene e avere la capacità di venirne fuori al meglio. La salute è il bene primario, che noi, come Società, cerchiamo di preservare al meglio delle nostre possibilità, ne sentiamo la responsabilità. Detto questo, poi in campo, dovremo essere bravi a scendere sempre nelle condizioni migliori.

Tornando al campo, la sconfitta di Foggia ci è rimasta dentro, come penso a tutti; non siamo abituati a far passare nulla, a sottovalutare niente. Abbiamo analizzato ogni aspetto della gara senza trovare alibi; fare riscaldamento al buio, la luce che va via e Foggia che va in vantaggio un minuto dopo la ripresa del gioco, sono situazioni atipiche, ma siamo consapevoli che la partita poteva essere ripresa, come anche del fatto che la prestazione è stata sottotono; anche i ragazzi sono stati molto lucidi nell’analisi.

I tifosi sono stati davvero bravi e preziosi, ci hanno portato un segno tangibile del sentimento che anima questa piazza, lo sentiamo forte. Per raggiungere obiettivi è importante il connubio di tutte le componenti.

Ora si va avanti, mancano due giorni alla sfida contro la Juve Stabia, rifiniamo bene tutti gli aspetti, tutti assieme, consapevoli di cosa rappresentiamo e delle nostre responsabilità, prendendo gli aspetti positivi di ogni cosa. Quanto successo fa parte del percorso, ci sono sempre alti e bassi; è importante non mollare mai un centimetro e noi ci siamo».





Queste le parole del direttore sportivo del Bari, Giancarlo Romairone, rilasciate ai microfoni di “Radio Bari” in merito al Coronavirus che ha colpito la squadra e la sconfitta contro il Foggia.