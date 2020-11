«I miei tempi erano bei tempi innanzitutto, perché eravamo in Serie A e perché si giocava un derby ambito. Abbiamo dato vita a due anni di derby bellissimi sia al Massimino che al Barbera, in cui ho fatto anche gol e l’emozione l’ho vissuta in maniera molto più intensa. Come si prepara? Come tutte le altre partite, con l’idea che non ci sia il pubblico e che sia importante il risultato, e sia il Catania che il Palermo hanno bisogno di dar continuità ai risultati.

Raffaele? Non posso giudicare: spero che il Catania possa fare bene quest’anno. Il gol? Emozione unica: segnai e andai ad esultare sotto lo spicchio di curva del Barbera pieno di tifosi rossazzurri. Vederli lì in festa è stato veramente emozionante. In quel periodo avevo difficoltà a dormire la notte, per altri motivi, ma quella sera dopo il gol sono riuscito a dormito sereno.





Pronostico? Spero vinca il Catania, ma considerando il momento delle due squadre, con il Palermo che non vive in buone acque e che ha un allenatore espertissimo che sa come si preparano queste partite, è una partita aperta e il pari potrebbe essere, vista la situazione, il risultato più probabile». Queste le parole dell’ex difensore del Catania, Nicola Legrottaglie, rilasciate ai microfoni di “Catanista.eu” in merito al derby tra Palermo e Catania.