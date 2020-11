«Abbiamo lavorato bene in settimana, ci siamo anche riposati un giorno e mezzo. Abbiamo portato avanti quello che stiamo facendo. Arriva il Catanzaro, che ha un organico importante, tra le prime 5-6 del campionato. Troveremo una squadra arrabbiata, che arriva da un ritiro e sarà una partita molto difficile. Guardiamo in casa nostra e vedremo che cosa accadrà.

Il calendario? E’ molto fitto, guardiamo a partita per partita e speriamo di giocarle tutte. Non guardo oltre e siamo concentrati solo al Catanzaro.





Campionato falsato? Lo è ovviamente, ma il campionato è giusto che vada avanti. Io capisco che ci siano dei morti ma il lockdown e nuovi stop non possono servire. Abbiamo visto casi come Palermo, ora Viterbese e Vibonese. Per fortuna noi abbiamo solo avuto pochi casi e speriamo si continui così. Già il fatto che non c’è il pubblico è tutto falsato. Il Catanzaro? Mi aspetto che si compattino intorno all’allenatore e che facciano una grande partita. Fino a 2 partite fa erano tra le favorite. Nel calcio ci sta tutto al contrario di tutto, mi aspetto una squadra tosta, motivata, che ha dei valori importanti per la categoria». Queste le parole del tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, rilasciate ai microfoni di “Tuttoavellino.com” in merito al campionato di Serie C.