Se da una parte i continui corteggiamenti della Juventus potrebbero portare Edin Dzeko lontano da Roma, dall’altra i giallorossi non intendono stare fermi a guardare e stanno già lavorando per portare alla propria corte un degno sostituto del bosniaco. Come riportato da “Corrieredellosport.it”, la trattativa fra Roma e Napoli per uno scambio Under-Milik sta proseguendo anche se non mancano delle piccole divergenze: i partenopei hanno chiesto il cartellino del classe 2002 Edoardo Bove, ma Fienga, nuovo CEO della Roma, ha respinto qualsiasi avance per il talentoso ragazzo della Primavera, sul quale la società vuole puntare per il futuro.

In attesa dello sviluppo dell’operazione, è il presidente del Lione Jean Michel Aulas a sganciare la bomba: «Oltre al Barcellona, anche la Roma è su Depay». Una dichiarazione che potrebbe riaccendere un sogno di mercato già in passato cullato dai capitolini, ma mai realizzato: portare all’ombra del Colosseo il talento olandese, in scadenza con il Lione nel 2021.