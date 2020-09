«Con il Monza siamo arrivati molti a gennaio, eravamo dodicesimi e non è stato facile fare la scalata. Se finiremo ai playoff bisognerà avere un po’ di fortuna e trovarsi al momento giusto al posto giusto. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, non valutare nessuna partita». Queste alcune delle parole rilasciate da Andrea Palazzi in conferenza stampa.