Inter: Darmian è nerazzurro, accordo stipulato un anno fa

Il lancio fra i professionisti con Milan e Padova, l’annata a Palermo, l’esplosione con il Torino, il volo nell’Olimpo con il Manchester United ed il ritorno in patria a Parma. Queste sono state le tappe dell’intensa carriera di Matteo Darmian, terzino classe ’89, che ora è pronto alla riconferma ad altissimi livelli: è infatti noto ormai come l’ex rosanero sia di fatto un nuovo giocatore dell’Inter, come prendevano gli accordi stipulati già un anno fa fra i nerazzurri ed il Parma. Lo riporta il “Corriere dello Sport”.