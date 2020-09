È in costante aumento il numero di calciatori positivi al coronavirus e i big club europei ad essere coinvolti sono diversi. Stavolta è una squadra inglese a riportare casi di positività all’interno del proprio gruppo squadra: il Manchester City, attraverso i propri social ufficiali, ha annunciato che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al virus.

Come riportato dalla nota del club, i due giocatori sono asintomatici ed al momento si trovano in autoisolamento, come previsto dal protocollo di quarantena della Premier League e del governo britannico.