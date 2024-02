Roma prendi lui: “Già conosce l’ambiente” | Addio Pinto: il nuovo DS non lo farà rimpiangere

As Roma/ fonte Lapresse Ilovepalermocalcio.com

Dopo l’addio di Pinto la Roma cerca certezze dal punto di vista del mercato. Si prova a chiudere per un grande nome: “Conosce già l’ambiente”.

Una nuova Roma sta nascendo. Dopo l’esonero di Mourinho e l’addio di Pinto, la società studia le mosse per il nuovo corso. L’arrivo di Daniele De Rossi – partito sicuramente con il piede giusto – ha dato fiducia a un ambiente ormai saturo dopo le troppe incomprensioni tra parte tecnica e societaria. In questo senso la Roma starebbe iniziando a muovere i primi passi per la rivoluzione, che passa anche dal mercato.

Soprattutto dal mercato, visto che il progetto tecnico fino a questo momento ha fortemente deluso – eccezion fatta per i buoni risultato in campo europeo -. Dopo Pinto dunque i proprietari stanno studiano nuovi colpi, e la Roma è pronta ad accogliere un grande nome.

Un uomo che conosce l’ambiente, molto ambito e in questo momento libero da altre società. La sua esperienza potrebbe voler dire salto di qualità anche immediato per i giallorossi, che stanno studiando il colpo nei prossimi mesi. A suggerirlo è stato di recente Fabrizio Aspri, intervenuto a Radio Radio.

Roma, Fabrizio Aspri: “Profilo adatto in Italia e in campo internazionale”

Fabrizio Aspri intervenuto di recente a Radio Radio, ha parlato del nuovo corso della Roma. Una lupa che inizia finalmente a giocare al calcio, e che con il suo allenatore inizia anche a parlare di campo. Tra chi nell’addio di Mourinho ha visto una boccata d’ossigeno per l’ambiente, Aspri si è soffermato anche su un possibile nuovo arrivo.

Si tratta di Frederic Massara, che libero dopo l’esperienza molto positiva al Milan, è il nome più caldo per il dopo Pinto. L’ex dirigente rossonero piace molto ai proprietari della Roma, e anche Aspri vede in lui uno dei possibili nomi per provare a risollevare le sorti della squadra capitolina: “Non sarebbe stato ancora contattato, ma credo che sarebbe il profilo adatto perchè conosce bene l’ambiente, il calcio italiano ma anche quello internazionale”.

Roma, Massara per il dopo Pinto: trattativa pronta a decollare

L’ipotesi di vedere Frederic Massara tornare alla AS Roma sta guadagnando terreno nelle ultime settimane, alimentando discussioni appassionate tra opinionisti e tifosi. Ex dirigente del Milan, Massara ha dimostrato abilità e competenza nel suo percorso in rossonero portando il diavolo a vincere dopo un periodo di buio.

Il suo ritorno a Roma potrebbe portare freschezza e prospettive innovative al club giallorosso, che cerca una guida esperta ma che guardi al futuro e alla modernità. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi mesi, in primavera, rimane da vedere se questa possibilità si tradurrà in realtà, ma il ritorno di Massara potrebbe essere un passo significativo verso una nuova era per il club capitolino.