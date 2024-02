“È già sicuro che va via”: Sarri, preannunciata la separazione | Ecco chi prende il suo posto

Dopo i recenti risultati Maurizio Sarri sarebbe a un passo dalla separazione. Situazione complicata in casa Lazio: “In estate va via”.

Mare mosso in casa Lazio. Dopo la recente prestazione deludente contro l’Atalanta Maurizio Sarri potrebbe essere sul punto di lasciare la squadra. La sconfitta ha provocato contestazioni forti da parte dei tifosi, già sul piede di guerra dopo la brutta batosta subita in Supercoppa contro l’Inter.

Dopo una serie di risultati altalenanti, la sconfitta di Bergamo ha scatenato l’ira dei sostenitori, che hanno espresso apertamente il loro disappunto nei confronti del tecnico e del sempre preso di mira Claudio Lotito. Le critiche sono state rivolte soprattutto al gioco, a detta dei tifosi assente, della squadra e alle scelte tattiche di Sarri. La mancanza di risultati soddisfacenti potrebbe spingere la dirigenza a prendere in considerazione un cambio alla guida tecnica in estate.

Nonostante Sarri abbia dimostrato il suo valore lo scorso anno arrivando secondo, la pressione dei tifosi potrebbe essere determinante nel suo destino alla Lazio. La società in questo momento ha espresso però forte la sua posizione, ma i tifosi anche sui social si sono scatenati contro il tecnico ex Napoli e Chelsea.

Lazio, i tifosi contestano: “Sicuro che in estate va via Sarri”

In queste ore post Atalanta-Lazio, i tifosi biancocelesti si sono scatenati anche sui social. Investimenti insensati da parte di Lotito, scelte tattiche sbagliate da parte di Sarri. Così scrive su X un utente: “Il grande di questo non modo di giocare lo ha fatto il mercato di gennaio. I mancati investimenti di Lotito sono ingiustificabili, o meglio giustificabili solo se Sarri va via in estate“.

Il grande di questo (non) modo di giocare lo ha fatto il mercato di gennaio. Ingiustificabili i mancati investimenti di Lotito, o meglio giustificabili solo se già è sicuro che in estate va via Sarri — Emanuele Rossi (@ema9_45) February 4, 2024

La Lazio è scivolata a causa di una serie di prestazioni opache all’ottavo posto, finendo lontana di 5 punti dal quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions League. Nonostante la semifinale di Coppa Italia raggiunta vincendo il derby con la Roma, e la qualificazione agli ottavi di finale, in casa Lazio la tensione continua a crescere.

Sarri, addio a giungo? Le parole di Lotito

Se i tifosi si sono ancora una volta scatenati contro dirigenza e squadra, a provare a stemperare ci ha pensato ancora una volta Claudio Lotito. Il numero 1 della Lazio è intervenuto sul Corriere dello Sport per smentire un possibile esonero di Sarri, che però continua a navigare in cattive acque.

“Non posso smentire ogni volta simili voci. Sarri non lo esonero. Prenderò in mano la situazione, la società resta al suo fianco“. Così Lotito, per provare a stemperare, anche se la prossima estate verranno sicuramente fatte ulteriori valutazioni sulla guida tecnica. In questo momento però il rapporto tra tifosi e allenatore sembra ai minimi termini.