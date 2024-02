Il Milan supera tutti: concorrenza asfaltata e accordo vicinissimo | Trattativa ai dettagli

Il Milan supera la concorrenza e si piazza in pole. L’accordo è a un passo dopo la recente accelerata.

Nonostante il mercato di gennaio sia appena finito, il Milan continua a lavorare per il futuro con investimenti e progetti. In casa rossonera si lavora per mettere a segno un colpo che mira soprattutto ai giovani, con un’idea maturata nelle scorse settimane che ha preso ormai piede in maniera concreta. La volontà dei rossoneri è quella di lavorare con i giovani talenti, fin dal primo giorno della nuova gestione.

La proprietà ha sempre mostrato grande interesse per le nuove leve, per gli under 18, i calciatori del futuro, e i frutti sono stati raccolti di recente da Stefano Pioli e dalla prima squadra. In questo senso i dirigenti rossoneri si sono mossi in queste settimane per mettere a segno un colpo che potrebbe rivoluzionare dalle fondamenta l’intera società.

La trattativa per portare in porto l’affare è ai dettagli, e tutte le parti sono state informate dell’interessamento del Milan per il nuovo progetto. Per mettere a segno questo colpo, il diavolo ha superato anche diversi competitor, altri club importanti della Serie A.

Il Milan pensa al futuro: a segno il colpo per il settore giovanile

Il Milan guarda ai giovani. Non è certo una novità, visto che negli scorsi anni i rossoneri sono riusciti a imporsi in campo nazionale e internazionale anche grazie a una serie di colpi messi a segno tra le nuove leve. Stavolta la società ha deciso di investire direttamente sul proprio settore giovanile, che dopo alcuni anni di difficoltà sta adesso letteralmente rinascendo.

La volontà della società è quella di formare la propria Under 23, e in questo momento le trattative con la Lega Pro per iscrivere il club. I contatti con la lega sono andati avanti, e adesso il diavolo sarebbe davanti nelle gerarchie per iscrivere le sue giovanili a squadre come Sassuolo, Fiorentina e Torino che avevano avuto la stessa idea negli scorsi mesi.

Milan, l’ipotesi Under 23 prende forma: richiesta formale inviata

La richiesta è stata inviata, e adesso il Milan sarebbe già al primo posto della graduatoria per mettere piede il Serie C. Le pratiche per la richiesta formale della seconda squadra sono già partite, nei prossimi mesi la società potrebbe ricevere risposta da parte della Lega. L’Under 23 del Milan potrebbe partecipare al torneo qualora la Lega Pro non dovesse considerare idonee alcune squadre iscritte.

In quel caso il ripescaggio toccherebbe a una squadra di Serie A, ossia al Milan, che è al momento davanti alle altre candidate. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori chiarimenti, ma intanto i rossoneri confermano il loro grande interesse con queste ultime mosse in ambito seconda squadra giovanile.