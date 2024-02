Inter, ginocchio distrutto e operazione necessaria | A centrocampo una perdita gravissima

Intervento chirurgico necessario a causa del grave infortunio al ginocchio. Il centrocampo dell’Inter perde una pedina fondamentale.

Stagione finita per il perno nerazzurro del centrocampo. Una perdita importante dal punto di vista tecnico, nel momento clou della stagione dove gli impegni iniziano a diventare sempre più fitti anche a causa degli impegni di coppa. Del resto, già al momento dell’infortunio, si era pensato al peggio. Adesso il centrocampo dell’Inter rimane scoperto fino al termine della stagione.

L’infortunio era arrivato durante la gara dei nerazzurri contro il Napoli. Da allora, vista l’entità, la società insieme allo staff medico si erano presi alcune ore per decidere sul da farsi, poi è arrivata la decisione di andare avanti con l’operazione.

L’intervento chirurgico, come riportato sul sito ufficiale dell’Inter, è perfettamente riuscito e le condizioni complessive rimangono buon nel post intervento. L’operazione è stata effettuata alll’istituto clinico Humanitas di Rozzano.

Inter, infortunio e stagione finita: i tempi di recupero

Come di consueto in questi casi, i tempi di recupero per un atleta sono piuttosto soggettivi. Solitamente per recuperare da un infortunio di tale entità devono trascorrere diversi mesi, ma in ogni caso la calciatrice sarà seguita dallo staff medico dell’Inter che le consentirà di rimettere piede in campo la prossima stagione.

Irene Santi, infortunatasi nella gara contro il Napoli, dovrà guardare adesso le sue compagne per il resto della stagione dalla tribuna, in attesa di rimettersi in forze per il prossimo anno. Tanti i messaggi di solidarietà in queste ore arrivati da parte delle compagne. Il comunicato del club, comparso nelle scorse ore sul sito ufficiale dell’Inter, recita: “In data odierna la calciatrice nerazzurra, Irene Santi, è stata sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano“.

Irene Santi, intervento riuscito: “Forza ragazze”

Nelle scorse ore, la calciatrice convalescente dalla sua abitazione, ha condiviso un post su Instagram per supportare le compagne di squadra impegnate nella gara con la Fiorentina (poi persa ai rigori con il risultato di 4-2 in favore delle toscane). Nella foto, viene inquadra la tv e la partita, mentre la didascalia recita: “Forza ragazze“, insieme allo stemma dell’Inter.

La classe 1999 era scesa in campo appena 5 volte in questa stagione, non mettendo a segno ne gol ne assist. Lo scorso anno invece, più presente, aveva collezionato 20 apparizioni e 1 gol con la maglia nerazzurra. L’ex Verona si prepara a tornare in campo nel 2024/2025.