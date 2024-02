Ultim’ora Napoli, De Laurentiis sotto attacco: “Io non lo ascolto più” | Caos totale a Castel Volturno

Caos Napoli, dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. L’ambiente non lo sopporta più: “Io non lo ascolto”.

Dopo l’Aurelio De Laurentiis show delle scorse settimane, anche l’ambiente inizia a mugugnare. Il numero 1 del Napoli, che prima dell’incontro tra Napoli e Verona si era presentato in conferenza stampa e aveva iniziato a sparare a zero su giornalisti, partite, squadra e gestione della Lega Calcico, è finito sotto attacco. Una presa di posizione forte da parte dell’ambiente partenopeo, stufo delle manie di protagonismo del presidente che fino a questo momento non sembra essersi preso le colpe giusto per il momento no del Napoli.

“Pessimo nella gestione calcistica” a detta dei commentatori, De Laurentiis rischia di perdere credibilità, e i risultati non lo stanno certo aiutando. Due allenatori, un divorzio pesante come quello di Spalletti, e una stagione praticamente nel dimenticatoio già in autunno con tanto di scudetto sul petto. Per non dimenticare il rapporto pessimo con i top player della squadra – Osimhen sul piede di guerra e in partenza -.

Insomma, le colpe del presidente sembrano esserci, a detta di chi segue il Napoli in prima persona, e le sue ultime uscite hanno fatto letteralmente traboccare il vaso.

Napoli, Caos De Laurentiis: “Parla sempre di sé”

“Parla sempre di sé, e non so perché ha fatto certe scelte“. A parlare è Enrico Fedele, che recentemente intervenuto su TMW ha fatto il punto sulla situazione del Napoli e sulle recenti dichiarazioni del presidente. Secondo l’ex dirigente il Napoli avrebbe bisogno di una figura dirigenziale come Marotta lo è per l’Inter.

“E’ stato un grandissimo gestore economico ma è stato pessimo quest’anno nella gestione calcistica. Parla sempre di sè e non so con quale titolo ha scelto o fatto certe scelte. L’Inter ha Marotta, serve un manager con esperienza in certe posizioni”. Sulla conferenza, Fedele afferma che ADL non sarebbe stato rispettoso nemmeno nei confronti dei giornalisti: “Io avrei vietato ai giornalisti di andare a quella conferenza stampa, visto che ha detto ai giornalisti che non capiscono nulla“.

Napoli, senti Fedele: “Ci vuole un cambio in panchina”

Sul momento pessimo del Napoli, dal punto di vista tecnico, Fedele suggerisce un cambio in panchina. Non è un segreto che i partenopei siano alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. L’ex dirigente a TMW suggerisce al Napoli due nomi su tutti, Palladino e Farioli, al momento in Ligue 1.

“Come tecnico il prossimo anno sceglierei tra Farioli o Palladino. Ci vuole un allenatore che dia un’idea di gioco e Palladino non mi dispiace. Farioli viene da una scuola dezerbiana e sta facendo bene“. Nemmeno il mercato promette bene, vista la situazione Osimhen: “Bisogna vedere però chi rimane a Napoli, che squadra ci sarà l’anno prossimo. Tra prestiti, riscatti e la vendita di Osimhen ormai sicura, è una squadra tornante da rifare“.