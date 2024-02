“Tornerà in campo quest’anno”: Pogba, sentenza ribaltata | Allegri si sfrega le mani

Paul Pogba pronto a tornare in campo. Il francese attende il processo del doping, e Allegri sorride: “Ritorno in campo quest’anno”.

Nel corso dei controlli effettuati per la gara Udinese-Juventus del girone d’andata, Paul Pogba era risultato positivo al testosterone. Il francese, aveva poi chiesto le controanalisi, risultate anch’esse positive. Un calvario, quello dell’ex numero 10 bianconero, che potrebbe però trovare la sua conclusione.

C’è già chi scommette sul suo ritorno in campo nel 2024, tra insider e chi sta seguendo da vicino l’avvicinamento al processo. Il francese con i suoi legali dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla corte nelle prossime ore. La procura Antidoping ha chiesto per il calciatore ben 4 anni di squalifica, come noto.

Al momento sospeso, Pogba non ha potuto nemmeno allenarsi alla Continassa, ma rimane vicino ai compagni. Lo scorso weekend infatti si trovava a San Siro in tribuna per assistere ad Inter-Juventus (terminata 1-0 in favore dei nerazzurri). Adesso però si apre un nuovo scenario per il centrocampista, e il processo che potrebbe scagionarlo è sempre più vicino.

Si tratta per ridurre la pena chiesta dalla procura di 4 anni. Paul Pogba, risultato positivo al testosterone, è stato sospeso in attesa del processo che si dovrebbe tenere il 14 febbraio. Il processo che si doveva tenere lo scorso dicembre è slittato di un paio di mesi, e secondo un insider bianconero intervenuto sui social, Pogba avrebbe la situazione sotto controllo, e il processo “nelle sue mani”.

🐙 Everything is ready! Only the trial is awaited; it is no longer a matter of “Paul is confident.”

The Frenchman has realized that he has the trial in his hands and he will win it.

He will return to the field this year https://t.co/68EHaKt9aW

