Sarri hai le ore contate: “Lotito intervieni” | La situazione a Formello sfugge di mano

Aria pesante a Formello. La Lazio non riesce uscire dalla crisi e Lotito è chiamato a intervenire: anche Sarri adesso è a rischio.

In casa Lazio continuano le tensioni. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha spedito i biancocelesti al 9o posto in classifica, molti commentatori hanno visto una sorta di rottura tra l’allenatore e l’ambiente. Nelle specifico, indiscrezioni avrebbero rivelato di una sfuriata da parte del tecnico con i calciatori, alla quale è seguita una contestazione dei tifosi.

I sostenitori della Lazio se la sono presi dopo la sconfitta contro la squadra ma anche contro Sarri, contestando e chiamando quasi a un cambio in panchina. Nelle scorse ore era dovuto intervenire addirittura il presidente, il quale ha al momento dato fiducia all’attuale tecnico. “Di sicuro non lo esonero” aveva detto Lotito al Corriere dello Sport nelle scorse ore, ma in questo momento di tensione l’ambiente inizia a spingere e la partita contro il Cagliari potrebbe essere decisiva.

Il quarto posto adesso è lontano 5 punti, e non bastano ai tifosi il raggiungimento degli Ottavi di finale di Champions League, nemmeno la semifinali di Coppa Italia. La squadra però sembra in involuzione, anche secondo Stefano Impallomeni, recentemente intervenuto sulla situazione dei biancocelesti.

Lazio, “Squadra in involuzione”: a Cagliari serve una risposta

Secondo Stefano Impallomeni, intervenuto di recente a TMW sul momento della Lazio, la squadra dovrà dare una risposta nella prossima gara di campionato a Cagliari. Dovesse perdere anche in Sardegna, Sarri potrebbe mettere a repentaglio la propria posizione, nonostante la stima dichiarata del presidente Lotito.

Proprio sul rapporto tra presidente e allenatore, il giornalista ex calciatore ha affermato: “Credo che la Lazio, finché ci sarà Lotito, l’organizzazione sarà questa, molto corta. Lotito è una figura centrale, e si è esposto in prima persona, ha fatto mercato e Sarri ha preso le distanze da questo”.

Impollameni su Sarri: “Lotito stima sarà, se lo terrà stretto”

Nessun rischio di esonero, al momento. Almeno questa è la lettura di Impallomeni. Il giornalista su TMW ha affermato che con Lotito il tecnico sarebbe in una botte di ferro, anche se gli ultimi risultati in campionato hanno messo in mostra alcune lacune. Una gestione, secondo i tifosi, che avrebbe senso solo in caso di cambio di allenatore. Ma questo scenario per il momento non dovrebbe concretizzarsi: “Lotito però stima Sarri e se lo terrà stretto, fino a prova contraria”.

“La Lazio è una squadra che ha un valore ma a Sarri gli è sfuggita di mano la situazione”. Più una crisi tecnica, dunque, che di gestione: “Se perdi a Cagliari, Lotito deve intervenire e sono sicuro che lo farà. Credo però che debba esserci una risposta a Cagliari della squadra”.