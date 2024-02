Inter eliminata, dopo l’esclusione arriva l’annuncio: “Sono comunque orgoglioso” | Ci proveranno di nuovo il prossimo anno

Dopo l’eliminazione dolorosa, l’Inter prova a risollevarsi. L’annuncio del capitano: “Sono orgoglioso, stiamo crescendo”.

Delusione cocente in casa Inter per un’eliminazione inaspettata. Eppure i nerazzurri si erano presentati da favoriti alla sfida di coppa, ma i calci di rigore non hanno lasciato scampo. A metterci la faccia è stato come spesso accade il capitano, intervenuto a fine gara sulla prestazione dei suoi compagni. Una partita condotta in ogni caso con il giusto atteggiamento, da parte dell’Inter, sfortunata dagli undici metri.

“Percorso pieno di ostacoli“, dice il capitano, che parla da leader e rincuora i suoi. Il percorso fino a questo momento era stato in effetti difficile per i nerazzurri, che hanno incontrato molte squadre ostiche. Ma anche da sconfitte di questo tipo passa la crescita di una squadra, e adesso l’Inter può concentrarsi totalmente sul campionato.

La partita era stata in equilibrio per tutti i 90 minuti, e solo un errore dal dischetto è stato fatale per i nerazzurri. Adesso anche il capitano punta avanti e prova a dare morale alla squadra, con le sue parole arrivate sul suo profilo Instagram.

Inter fuori ai rigori: il capitano rincuora i compagni sui social

Una cocente sconfitta, ma a testa alta. L’Inter saluta la Youth League; lo fa ai rigori, contro i grechi dell’Olympiacos, alla prima fase dei play off. La massima competizione europea per club giovanili, aveva visto l’Inter passare infatti il girone ma da seconda in classifica, contro il RedBull Salisburgo arrivato primo in classifica, il Benfica e la Real Sociedad invece rispettivamente terza e quarta.

L’Inter era finita nel sorteggio contro l’Olympiacos, un avversario abbordabile ma ostico per i play off – da seconda, visto che le prime tra cui anche il Milan di Abate volano direttamente agli ottavi di finale -. A rincuorare i compagni ci ha pensato Aleksander Stankovic, capitano dell’Inter primavera, intervenuto sui social con parole da vero leader.

Inter, parla Stankovic: “Orgoglioso di questo gruppo fantastico”

È stato il capitano Aleksander Stankovic a intervenire su Instagram per parlare della sconfitta dell’Inter. I nerazzurri, usciti ai playoff di Youth League, si sono attaccati al proprio capitano. Stankovic ha parlato di un percorso in Europa molto duro “pieno di ostacoli”.

“Un percorso pieno di ostacoli in cui abbiamo dato tutto e che ci ha permesso di crescere come squadra. Orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo fantastico” si legge nella didascalia, dove compare anche una serie di foto della gara andata in scena nella giornata di ieri. In corsa tra le squadre italiane rimane solo il Milan, che giocherà la prossima gara tra il 27 e il 28 febbraio.