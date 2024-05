Roma, l’addio è più vicino: ‘Problemi seri per il rinnovo’ | Settimana decisiva

Un rinnovo di contratto che sembra adesso più lontano. Non basta il benestare di De Rossi: in settimana arriva l’annuncio

Si complica la situazione in casa Roma per quanto riguarda i rinnovi di contratto. La squadra, ancora in lotta seppur da grande sfavorita per la finale di Europa League, proverà a mettere la testa sul campo fino al termine della stagione – che è cambiata radicalmente con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, poi il club dovrà intervenire sulla rosa.

Non sarà facile, vista ancora l’assenza di un ds e la mancanza di un progetto definito. Inoltre in casa giallorossa sono tanti i punti interrogativi, tra troppi prestiti e contratti in scadenza che a fine anno chiameranno a una presa di posizione definitiva per provare a costruire un progetto importante insieme al nuovo tecnico De Rossi.

In attacco le incertezze sono tante, considerato i contratti in scadenza e i prestiti. Sul rinnovo di una delle stelle della Roma cresce intanto l’incertezza, a causa pare di alcune richieste economiche.

Roma, rinnovo lontano: i possibili scenari

Il caso più controverso di rinnovo in casa Roma è sicuramente quello di Paulo Dybala. L’argentino infatti, convinto a sbarcare nella Capitale dopo il doloroso addio dalla Juventus, guadagna al momento 4,5 milioni di euro a stagione, e il suo contratto è in scadenza nel 2025. La joya ha dalla sua diverse opzioni per il rinnovo, ma nel contratto ci sono anche delle clausole per la cessione.

Stiamo parlando di quella da 12 milioni di euro per portarlo via dalla Roma per i club esteri, e di quella da 21 milioni invece che vale per i club di Serie A. Qualora il rinnovo non dovesse arrivare Dybala potrebbe anche valutare di lasciare i giallorossi. ecco cosa chiede il campione del mondo.

Dybala, rinnovo in standby: le richieste dell’argentino

Tra Roma e Dybala al momento è stallo. Lo ha detto lo stesso numero 21: “Vedremo le intenzioni del club”. Che in casa Roma tutto è fermo – eccezion fatta per il rinnovo di De Rossi – non è certo un segreto. In ogni caso Dybala vorrebbe diventare il leader tecnico della Roma anche dal punto di vista dell’ingaggio, e chiede un rinnovo di contratto a 7 milioni a stagione – 2,5 in pi rispetto a quanto percepito attualmente -.

La Roma invece temporeggia, sapendo che c’è una clausola il prossimo anno che girerebbe a favore del club. Qualora Dybala disputasse infatti il 50% delle presenze nel 2025, sarebbe rinnovo automatico per il 2026, ma l’argentino vorrebbe raggiungere un accordo indipendente da questa clausola.