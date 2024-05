Juve, sgambetto alla rivale per il centrocampo: Giuntoli ha convinto l’agente | Può firmare in settimana

La firma può arrivare in anticipo, per sorprendere le rivali. Giuntoli ha in pugno il colpo per il centrocampo: sgambetto Juve.

La Juventus tenterà di condurre in porto una stagione senza squilli, eccezion fatta per la finale di Coppa Italia che darà modo ad Allegri di potere provare a sollevare un trofeo. Una stagione transitoria, vista l’esclusione dalle coppe arrivata per decisione Uefa, che è servita ai bianconeri per ricostruire e in estate sarà tempo di grandi rivoluzioni.

Soprattutto tra centrocampo e attacco, con tanti giocatori nel mirino. La guida tecnica, che dovrebbe cambiare dal toscano a un allenatore di altra impronta tattica, inciderà molto sulle decisioni di mercato ma ci sono dei “pupilli” che la società e Giuntoli su tutti vorrebbero acquistare per costruire la base per la prossima stagione.

Stiamo parlando del centrocampista del Genoa, sul quale ci sarebbe anche il Milan, il quale secondo Tuttosport sarebbe a un passo dalla Juventus. La firma può arrivare le prossime settimane, e il costo rimane contenuto.

Juve, colpo dal Genoa: obiettivo superare le concorrenti

Frendrup anche contro il Milan, nella gara pareggiata 3-3 a San Siro, è riuscito a mettersi in mostra. Il Grifone di Alberto Gilardino, che ha ufficialmente rinnovato, vola e tanti calciatori sono finiti nel mirino delle big. Il danese, oltre a Gudmundsson ovviamente, sembra essere il preferito di Giuntoli – come riporta Longo in queste ore – per il centrocampo.

La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbero il classe 2001 per irrobustire il centrocampo, ma c’è anche il Milan sul giocatore. Ecco la strategia di Giuntoli per arrivare al 23enne centrocampista del Genoa.

Juve, Frendrup in estate: quanto costa il danese

Un centrocampista come Frendrup potrebbe fare al caso del nuovo allenatore della Juventus, soprattutto per dedizione e diligenza tattica. Mattatore del Genoa dalla Serie B fino alla promozione, e alla prima stagione di Serie A, il danese ha dimostrato di essere pronto per vestire una maglia importante.

Il giocatore ha però rinnovato fino al 2028 il suo contratto, e la Juventus qualora voglia puntare su di lui dovrà sborsare la cifra richiesta dal club ligure. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni, ma il Genoa potrebbe alzare il tiro in caso di interessamento anche di altri top club.