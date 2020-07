La Roma non sta vivendo un bel periodo, sia in campionato sia dal punto di vista societario. Preoccupa soprattutto quest’ultimo aspetto, dove James Pallotta sta cercando in tutti i modi di vendere la società. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, ci sarebbe un pool d’investitori da Miami interessati alla società, ma al momento risulta sempre in vantaggio Dan Friedkin.