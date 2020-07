Il Benevento è inarrestabile sul mercato dopo la promozione in Serie A, i giallorossi hanno chiuso già l’affare legato a Remy ed è in dirittura d’arrivo l’acquisto di Glik, ma i sanniti non vogliono fermarsi. Infatti secondo quanto riporta “Tuttobenevento.it”, la squadra campana sarebbe interessata all’acquisto di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, attualmente all’ l’Al-Duhail.