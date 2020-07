Continua a crescere in Russia il bilancio dei casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.718 nuovi contagi e 176 persone sono decedute. Il totale dei contagi accertati dall’inizio dell’epidemia sale così a 667.883 mentre i morti ufficialmente sono in totale 9.859. Lo riporta il centro operativo russo anticoronavirus. Intanto, il ministro della Sanità Mikhail Murashko ritiene che un’ondata di Covid-19 della stessa intensità non si ripeterà poiché i sistemi di trattamento e prevenzione sono già stati sviluppati ed è stata acquisita una certa immunità di gregge. “Una seconda ondata della stessa portata della prima è improbabile. Pertanto una ripetizione di questo scenario nel formato completo è improbabile ma ci potrebbe essere un aumento dei tassi di morbilità se le regole di comportamento non vengono rispettate”, ha detto ad Interfax.