Roma, conferma appesa a un filo: la Juventus lo vuole per il dopo Allegri | Adesso i tifosi tremano davvero

La conferma a Roma è appesa a un filo, e adesso la Juventus è decisa a ingaggiarlo per il dopo allegri. Tifosi giallorossi in grande apprensione.

Situazione scottante in casa Roma per questo finale di stagione. Sui giallorossi pendono ancora tanti punti interrogativi, a partire dalla parte tecnica, dal campo, dai calciatori da rinnovare e sul nuovo progetto. Inoltre c’è da concludere un’annata che potrebbe essere storica, con Daniele De Rossi come condottiero tra Champions League da conquistare e una Europa League alla portata.

Obiettivi che solamente pochi mesi fa sembravano inarrivabili, ma che adesso grazie al nuovo allenatore sembrano più che mai concreti. La scelta del tecnico dovrà poi arrivare anche su alcuni calciatori, che in questo momento non stanno convincendo.

Un altro punto cruciale sarà quello legato al rinnovo di De Rossi, ma al momento la società ha fatto emergere una volontà di non volersi esprimere. Intanto uno dei cardini della squadra sembra pronto a lasciare, destinazione Juventus, proprio dopo le ultime uscite con la maglia giallorossa.

Roma, un obiettivo in meno per il prossimo anno: trattative bloccate

Le trattative sembrano essersi arenate, per un rinnovo anche per il prossimo anno. La Juventus avrà il suo difensore centrale al momento in prestito alla Roma, soprattuto pare dopo una bocciatura arrivata da parte dell’area tecnica. Stiamo parlando di Huijsen, difensore che aveva incantato a suon di chiusure e anche qualche gol – con tanto di esultanza polemica a Frosinone che aveva fatto discutere.

Dopo le prime lodi infatti, di Mourinho e dello stesso De Rossi che aveva detto: “Gli chiederemo i biglietti delle finali di Champions” la Roma sembra avere mollato la presa. In questo momento infatti il giovane non starebbe convincendo a tal punto il tecnico romano da provare a fare intavolare alla società una discussione per la sua cessione nella Capitale.

Huijsen, pesa l’errore a Udine: nessuna trattativa con la Juventus

E se in un primo momento il talento del numero 3 aveva abbagliato a tal punto l’ambiente da fare pensare a un possibile sforzo per trattenerlo a Roma, adesso sembra che De Rossi lo abbia definitivamente bocciato. In queste ultime fasi di stagione Huijsen avrà ancora qualche possibilità di mettersi in mostra, visto che a Torino trovare un posto da titolare non sarà facile.

Pesa e tanto l’errore di Udine, che ha aperto la strada al gol di Pereyra per l’1-0 dei padroni di casa. La magia, dopo i primi mesi del 2024, sembra essersi definitivamente spenta.