Giuntoli disperato, è tutto da rifare: due no pesantissimi | Era praticamente pronto per le firme

Incassati due no secchi per Giuntoli. Adesso la Juventus dovrà rifare tutto da capo: erano pronti a firmare.

La Juventus prova a concentrarsi sulla rimanente parte di Campionato, con il vantaggio della semifinale di Coppa Italia e l’obiettivo del terzo posto ancora vivo. I bianconeri però, sono già proiettati al futuro e con tanti punti interrogativi tra parte tecnica e campo, stanno provando a mettere a segno qualche colpo per portarsi avanti.

Nelle scorse settimane Giuntoli sembrava di fatto avere in pugno due dei possibili nuovi cardini della Juventus 2025, ma adesso per un colpo di teatro, i bianconeri potrebbero trovarsi a mani vuote visto che entrambi per due motivazioni diverse non saranno disponibili in estate per il trasferimento.

Rimane il piano “c” a questo puto all’ex ds del Napoli, che farà all-in sulla stella Koopmeiners. Il centrocampo rimane in ogni caso il reparto con più punti interrogativi. Ma andiamo a vedere come cambiano i piani del mercato della Vecchia Signora.

Juve, addio a due obiettivi per l’estate

Arrivano i primi dietrofront ufficiali per il mercato juventino. Giuntoli, che aveva ormai in pugno due calciatori, dovrà virare su altri piani. Stiamo parlando di Ferguson e Felipe Anderson, uno un grande obiettivo, l’altro praticamente con la maglia bianconera addosso, che nelle ultime ore per motivi diversi sono finiti fuoristrada.

Il brasiliano infatti, come un fulmine a ciel sereno, lunedì è intervenuto sui social annunciando in maniera ufficiale il suo trasferimento a fine stagione al Palmeiras. Felipe Anderson tornerà dunque in Brasile, con il contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio. La Juventus aveva un accordo col giocatore, e mancava praticamente solo la firma, ma l’esterno ha deciso di fare ritorno in patria per chiudere la carriera, in maniera piuttosto sorprendete. Anche il secondo obiettivo più caldo, Ferguson, probabilmente non sarà bianconero il prossimo anno. Lo scozzese infatti nella gara interna contro il Monza, ha riportato un grave infortunio che lo lascerà fuori dal campo per diversi mesi.

A questo punto la Juventus non sembra essere più intenzionata ad acquistare il calciatore, che ha riportato una frattura del legamento crociato destro.

Juve, tutto su Koopmeiners

Rimane, dopo questi due colpo destinati a sfumare – almeno per riguarda Felipe Anderson -, l’obiettivo più suggestivo ma anche quello più difficile. Koopmeiners, stella del Campionato di Serie A, è sempre nel radar di Giuntoli che adesso potrebbe gettarsi a capofitto nell’operazione per provare a consegnare comunque al prossimo tecnico bianconero un centrocampo di livello.

I piani cambieranno anche sugli esterni, dove Kostic ormai sembra fuori dal progetto, e dove il mancato arrivo di Felipe Anderson potrebbe già creare un buco.